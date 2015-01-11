Сотовые операторы начали повышать стоимость услуг

«Мегафон» и «Билайн» повысят стоимость архивных тарифов – операторы уже уведомили об этом абонентов.

Оператор «Мегафон» повышает тарифы с 13 января. В компании это объяснили ростом потребления услуг абонентами, подчеркнув, что подорожание затронет небольшое число клиентов.

В «Вымпелкоме» («Билайн») РИА «Новостям» заявили, что вынуждены с 16 января прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивного развития инфраструктуры. В МТС и Теле2 не ответили на запрос журналистов.

https://dostup1.ru/society/Sotovye-operatory-nachali-povyshat-stoimost-uslug_123183.html