Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

13 января 2020 на территории Челябинской области ожидается умеренный снег, метели, местами порывы ветра до 20 м/с.

МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха.

Опасность метелей заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1 м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередач и связи.

Рекомендуем в осложненных погодных условиях всегда иметь при себе средства связи.

Единый телефон в случае беды – 112 (для абонентов сотовой связи)