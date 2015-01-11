Старый Новый год: традиции и обычаи

Старый Новый год по юлианскому календарю празднуется в ночь с 13 на 14 января – традиция отмечать этот праздник появилась в 1918 году после введения григорианского календаря.

По календарной традиции, Рождество должно предшествовать Новому году. В православной церкви на григорианский Новый год (31 декабря) приходится Рождественский пост, во время которого нужно исключать обильную еду и увеселения.

Старый Новый год рекомендуется встречать в кругу близких за праздничным столом. Есть традиция в этот день лепить вареники с сюрпризом и готовить кутью.

По поверьям, мясные блюда на столе сулят богатый год. Хорошей приметой станет гость из многодетной семьи, это принесет благополучие. В этот день девушки гадают на суженого. Кстати, встречать праздник исключительно в женской компании не рекомендуется. Это предвещает одиночество в новом году.

В народе считалось, что вечером 13 января по улицам разгуливала нечистая сила, поэтому молодежь ходила по дворам с песнями и шумом. Считалось, что отказывать колядующим нельзя, но и благодарить их деньгами тоже не рекомендуется – вместе с ними можно отдать свое благополучие. В этот день также не советуют упоминать число «13» и давать деньги в долг. Еще не рекомендуется считать мелочь, наводить порядок и выносить мусор. Считается, что в Старый Новый год снятся вещие сны.

Если в Старый Новый год идет снег, это предвещает позднюю весну. Южный ветер сулит жаркое лето, северный – урожай орехов, восточный – фруктов, а западный – изобилие рыбы и молока.

https://dostup1.ru/society/Staryy-Novyy-god-chto-mozhno-i-chto-nelzya-delat-v-prazdnik_123190.html