Солнечный ветер. Мощная магнитная буря нагрянет совсем скоро

Новая магнитная буря придет уже совсем скоро. По прогнозам метеорологов, 14 и 15 января до Земли дойдут мощнейшие потоки солнечного ветра.

В такие дни некоторые люди оказываются в группе риска. Так, например, могут обостриться заболевания сердечно-сосудистой системы, обостриться головные боли и перепады давления. Возрастает риск инфарктов и болезней сердца. Возможна бессонница и снижение работоспособности.

Геомагнитные перепады часто усугубляют плохое настроение и провоцируют депрессию. Вдруг начавшаяся агрессия или мнительность – все это признаки действия магнитной бури.

14 и 15 января врачи рекомендуют пить больше жидкости, как воды, так и зеленого чая с мелиссой или мятой. Людям с хроническими заболеваниями стоит проверить наличие под рукой нужных лекарств.

Стоит отказаться от жирной и острой пищи и оградить себя от курения и употребления алкоголя.

Добавим, что следующая магнитная буря ожидается в конце месяца и будет длиться сразу несколько дней, с 27 по 29 января.

https://www.cheltv.ru/solnechnyj-veter/