Передаем за проезд. Новые штрафы для автомобилистов в России

В наступившем 2020 году вступят в силу сразу несколько решений, которые напрямую отразятся на жизни российских автомобилистов. Сейчас готовится ряд новых штрафов.

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Так, согласно документу, появится наказание за неоплаченный проезд по платной трассе. Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) будут предусматривать штраф две с половиной тысячи рублей для владельцев легковых авто. Водителям автобусов и грузовиков придется заплатить еще больше – пять с половиной тысяч. Деньги будут поступать в Федеральный дорожный фонд.

Планируется, что нарушения будут фиксировать автоматически с помощью видеокамер. При этом для сознательных водителей сделают послабление: если задолженность будет погашена в течение 60 дней, то штрафы отменят.

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в ближайшее время. Ранее эти поправки уже одобрило федеральное правительство.

https://www.cheltv.ru/peredaem-za-proezd/