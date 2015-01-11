Дороги в Озерске будут чистить лучше

13 января специалисты управления капитального строительства и благоустройства провели очередной объезд улиц. Особое внимание обратили на уборку дорог в старой части города: проспекты Ленина, Победы, улицы Блюхера, Набережная, Советская, Космонавтов) и на ДОКе - улицы Матросова, Калинина.

Как пояснила начальник УКСиБ Надежда Белякова, в начале января определились подрядчики: старый город убирает ИП Вострякова, от проспекта Ленина в сторону ДОКа – ООО «Синегорье-Авто»:

- Подрядчики проводят работу по очистке от наледи и уплотненного снега, ранее убранный снег вывозится. Специалистами УКСиБ работа подрядчиков контролируется, составляются акты, предписания, если обнаруживаются недостатки. В определенные сроки подрядчики должны эти недостатки устранить, если они эти нарушения нее устраняют, муниципальным контрактом предусмотрены штрафные санкции. Проблем добавляют владельцы автомобилей, которые не реагируют на напечатанные объявления о предстоящей очистке от снега. В средствах массовой информации дополнительно будут размещаться информационные сообщения о предстоящей уборке той или иной улицы, будут устанавливаться предупреждающие знаки. Пока подрядчики сами развешивают объявления на подъездах прилегающих домов, чтобы владельцы убрали свои автомобили. На сегодняшний день могу сказать, что уборке дорожной сети можно поставить оценку «удовлетворительно».

Свою оценку сложившейся ситуации дал председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

– Качество уборки улиц не устраивает. Сейчас, находясь в отпуске, много передвигаюсь по городу, и как никто вижу, что ездить во многих местах, особенно старого города, приходится по колее. Масса недоработок: на углах, на перекрёстках, на переходах, на тротуарах. Это некомфортно и небезопасно для пешеходов. Сейчас такая погода, температура около нуля, всё обледенело. Надо заставлять подрядчика дорабатывать. Мы будем сейчас депутатским корпусом включаться в контроль этой работы по всем районам города для того, чтобы как-то исправить ситуацию, повлиять на нее. Во всяком случае, мы положением дел на сегодняшний день не совсем довольны.

13 января масштабная уборка снега продолжается в микрорайоне Заозерный, на проспекте Победы, на улице Космонавтов. Администрация будет требовать с подрядчиков строгие графики уборки улиц и тротуаров, контролировать их исполнение в ежедневном режиме.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41613/