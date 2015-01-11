Подробности о ДТП с участием ребёнка

9 января 2020 года, около 12 часов 05 минут, на перекрестке улиц Советская с проспектом имени Ленина, в городе Озерск, произошло дорожно – транспортное происшествие.

Женщина - водитель, управляя автомобилем марки «Хундай Елантра», допустила наезд на мальчика 3 –х лет, который находился на санках. Ребенка по нерегулируемому «пешеходному переходу» на санках через проезжую часть перевозила мама малыша.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую городскую больницу.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка.

К сожалению, так маленьких детей родители перевозят регулярно. Но, уважаемые родители, помните! Ребенок, которого вы перевозите на санках, на «тюбинге», на снегокате, является при этом пешеходом, а не водителем. Сам он никак не может повлиять на ситуацию. Ребенок даже не сможет вовремя среагировать на опасность.

Ответственность за его передвижение в этот момент лежит на сопровождающем. Будь то мама, папа, или любой другой человек. Сопровождающий должен предпринять все меры безопасного перехода проезжей части и соблюдать правила для пешеходов. Поэтому, перед выходом на проезжую часть, сопровождающий должен убедиться в безопасности перехода, ребенка при этом нужно взять за руку и перевести через дорогу пешком, или перенести на руках.

Дорога «не терпит» даже малейшей невнимательности!

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко