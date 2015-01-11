Озерск готовится к Крещенскому купанию

Администрация округа определила место размещения купели для омовения и мероприятия по обеспечению безопасности жителей во время Крещения Господня – православного праздника, который традиционно отмечается 18 -19 января.

Согласно постановлению администрации, прорубь будет оборудована на озере Иртяш, в районе пляжа «Нептун.

Для совершения обряда планируется прямо на льду установить отапливаемые палатки для переодевания и обогрева людей, провести освещение, организовать дежурство служб спасения и полицейских патрулей. Контролировать ситуацию в районе массового скопления людей городские власти будут с 21:00 часа 18 января до 03:00 часов 19 января. До и после мероприятия хозяйственные службы проведут уборку территории.

Накануне омовения комиссия в составе представителей управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа, муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» осуществит контрольную проверку воды, которая должна отвечать всем санитарным нормам, и толщины льда на участке, где состоится купание верующих.

Опираясь на опыт прошлых лет, администрация округа позаботится о том, чтобы православный обряд прошел как можно безопаснее и комфортнее. Но и самим озерчанам следует помнить, что перед погружением в ледяную воду необходимо правильно оценить состояние своего организма, чтобы не нанести урон здоровью: как минимум – измерить давление и ни в коем случае не окунаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения. Выезд на лед на автотранспорте запрещен!

Культовая часть православного праздника состоится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы, чей настоятель протоиерей Дмитрий Шорин совершит церковный чин на льду водоема 18 января, в 22:00 часа.

Справочно: набирать освященную воду можно поздно вечером 18 января после ее освящения в храме, в ночь с 18 на 19 января и весь день 19 января у открытого источника: реки, озера, любого водоема, где устанавливают купель.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41641/