Заявить о себе. В Челябинской области завершается срок регистрации на ЕГЭ

До конца учебного года остается несколько месяцев, а это значит, что уже скоро выпускников по всей стране ждут итоговые экзамены. Однако зарегистрироваться на них нужно успеть уже сейчас.

Как уточнили в министерстве образования и науки Челябинской области, что до завершения срока подачи заявлений осталось лишь чуть больше двух недель, оформить их необходимо до 1 февраля.

В заявлении выпускник должен указать дисциплины, которые он планирует сдавать. При этом выбрать можно любое количество предметов (исходя из требований специальности для поступления в вуз), но два из них – обязательные для всех: это русский язык и математика. Те, у кого возникнут вопросы при оформлении регистрации, могут обратиться в областное министерство образования по телефону: 263-25-17.

https://www.cheltv.ru/zavershaetsya-srok-registratsii-na-ege/