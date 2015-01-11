17 января в Озерске состоится открытие выставки «Фестиваль Новогодних карикатур»

17 января в 17:30 в Озерском городском музее состоится открытие выставки участников Международного конкурса «Фестиваль Новогодних карикатур», организованного Уральским клубом карикатуристов «Клюква» и журналом «Красная бурда» (г. Екатеринбург).

Конкурс проводился под патронажем Российской Академии Художеств. С 24 декабря 2019 года выставка карикатуры была представлена в Снежинске, а теперь она открывается и в Озерске. Организатором выступил уральский клуб карикатуристов «Клюква», которому 1 апреля 2020 года исполнится 35 лет. Ведущий мероприятия – руководитель клуба «Клюква» Николай Чернышев.

Фестиваль новогодних карикатур проходит в одиннадцатый раз. В этом вернисаже приняли участие художники-карикатуристы из десяти стран,

в частности, из России, Украины и Израиля. В конкурсе участвовали 143 работы взрослых авторов и 259 детских работ, в том числе творения юных озерских художников: Маргариты Саниной, Степана Злоказова и Арсения Смирнова.

Выставка будет экспонироваться в Озерском городском музее (пр. Победы, 2 ) с 17 января до начала февраля. График работы: понедельник – четверг с 10:00 до 19:00 часов, пятница – с 10:00 до 18:00 часов, суббота – с 10:00 до 16:00 часов, воскресенье – выходной. Вход свободный.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41656/