Программу маткапитала продлят до 2026 года и заплатят за первенца

Выступая с Посланием Федеральному собранию 15 января, президент Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала, а также предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Российский лидер обратил внимание на низкие доходы россиян, особенно, семей с детьми.

«Семьи, чьи доходы в два раза ниже прожиточного минимума, будут получать выплаты за первого и второго ребенка. Кроме того, в 75 регионах России, включая Урал и Сибирь, начались выплаты за третьего ребенка. Однако когда ребенку исполняется три года, выплаты прекращаются, но этого допустить нельзя. В связи с этим предлагаю ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года. Это затронет семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека», – отметил Владимир Путин.

Размер выплат на ребенка составит в среднем 11 тыс. рублей. Глава государства поручил оперативно заняться данным вопросом.

Путин также продлил программу материнского капитала и сообщил, что он будет индексироваться ежегодно. Сейчас программа маткапитала рассчитана до 31 декабря 2021 года.

«Мы продлим ее минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать, но сегодня только этого недостаточно. Хотел бы предложить новую меру поддержки семей. С 1 января 2020 года семьи будут получать выплаты уже за первого ребенка. Такая поддержка поможет подготовиться к рождению второго ребенка. Предлагаю увеличить маткапитал еще на 150 тыс. при рождении второго ребенка. Таким образом, общий маткапитал за двух детей составит 616 тыс. и будет увеличиваться. Если в семье уже есть один ребенок, маткапитал будет выплачиваться сразу в увеличенном объеме, а при рождении трех детей семья сможет вложить в жилье более 1 млн рублей», – заявил Владимир Путин.+

Когда ребенок идет в школу, родители получают возможности найти новую работу, но и расходы увеличиваются, поэтому российский лидер предложил обеспечить учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием.

Напомним, на днях губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что принято решение увеличить региональный материнский капитал до 100 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Programmu-matkapitala-prodlyat-do-2026-goda-i-zaplatyat-za-perventsa_123281.html