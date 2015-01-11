Дефицит снега. Синоптики дали предварительный прогноз погоды на февраль

Синоптики российского Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на февраль. Эксперты пообещали теплый конец зимы на Урале.
Февраль с морозами, которые обычно и положены этому месяцу, ожидается преимущественно в северной части страны, на северо-западе и северо-востоке.
На севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах может быть теплее нормы. Там нормальной температурой считается -18 ночью, и -16 днем. На юге Урала – в Челябинской, Свердловской и Курганской областях тоже будут более теплые температуры: -13.. -18 ночью, -6..-11 днем.
Около нормы погода будет в Нижегородской, Московской и Кировской областях, а также на юге Западной Сибири.
В разных регионах обещают разное количество осадков. В Центральном округе – Воронежской, Волгоградской, Ставропольской и Ростовской областях их может быть с избытком. А вот в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях – ожидается дефицит снега.
Ранее глава Росгидмета рассказал, почему в России установилась аномально теплая зима. Все дело в том, что в этом году не сформировалась мощная зона высокого давления или, как ее еще называют, «сибирский максимум».
Обычно этот «сибирский максимум» удерживает теплый воздух, а холодный распространяет на Урал и центральную Россию. Однако в этом году данная зона находится не над Сибирью, а на границе с Монголией и Китаем. Поэтому атлантическое тепло идет через Урал, а холод пришел в Канаду и на Аляску.