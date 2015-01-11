Текслер: Важен каждый тезис в Послании президента

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал Послание Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию.

«Каждый тезис Президента, на мой взгляд, важен», - подчеркнул глава региона, отдельно отметив предложения по демографии, образованию, медицине, экологии и конституционному устройству страны.

Алексей Текслер с сожалением констатировал снижение рождаемости в области – за 2019 год спад составил 8%. Накануне губернатор озвучил ряд инициатив в этой сфере. Предложено повысить размер регионального материнского капитала с 63 тысяч до 100 тысяч рублей.

Владимир Путин внес ряд прорывных предложений, которые должны помочь преодолеть демографический кризис. Программа материнского капитала продлена еще на пять лет – до конца 2026 года (сейчас ее действие ограничивалось 2021 годом). Маткапитал смогут получить семьи уже при рождении первого ребенка (сейчас – второго). А на второго и последующих детей цифры материнского капитала увеличатся на 150 тысяч рублей (с нынешних 466 тысяч 617 рублей до 616 тысяч 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. «Я считаю – это прорыв», - отметил Алексей Текслер.

Впервые будут введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет в семьях, где уровень дохода не превышает МРОТ на одного члена.

В послании прозвучал также и ряд системных заявлений в сфере образования. Поставлена задача обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся с первого по четвертый класс, независимо от уровня обеспеченности их семьи. На эти цели будут направляться средства бюджетов всех уровней. Первые школы приступят к реализации этой задачи с 1 сентября 2020 года. В целом по стране все младшие школьники должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием не позднее 1 сентября 2023 года.

Алексей Текслер отметил, что региональная программа по бесплатному молоку для начальных классов направлена на решение обозначенных Президентом задач. «Речь идет о специальном стандарте «Школьное молоко», которое будет витаминизировано и поставляться в школьные столовые», - уточнил губернатор. Ранее его первый заместитель Ирина Гехт рассказывала, что с 2020 года в области изменят подходы к организации питания школьников.

Алексей Текслер уточнил, что предстоит модернизировать программу с учетом Послания президента. «При этом не будем отказываться от бесплатного молока. Это то, что необходимо для здоровья наших детей», - заверил глава региона.

Алексей Текслер также выделил предложение по введению федеральных доплат классным руководителям – им будут доплачивать по 5 тысяч рублей в месяц. 5 тысяч рублей. При этом Владимир Путин потребовал сохранить все региональные надбавки за классное руководство.

В сфере медицины президент четко акцентировал внимание к первичному звену – это ФАПы, поликлиники и к вопросам кадрового обеспечения. По словам Алексея Текслера, власти Челябинской области активно занимаются этим вопросом. «За 2019-2020 годы построим минимум 45 ФАПов, при этом мы планируем в дальнейшем увеличивать строительство фельдшерско-акушерских пунктов для сельских территорий. Также мы в целом формируем программу развития первичного звена», - пояснил Алексей Текслер.

В регионе продолжится реализация федеральной программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Для решения кадровых вопросов планируется увеличить число обучающихся в медвузах по программам ординатуры и прием в подведомственные медицинские колледжи на бюджетной основе. Президент сегодня пообещал и федеральную поддержку по этому направлению. Для решения жилищной проблемы молодых медиков в селах региона планируют сформировать специализированный областной жилищный фонд.

Следующее ключевое направление, которое было озвучено Президентом, – это экология. «Для нашего региона это очень актуальная тема. Президент сказал о том, что обязательно доведем до конца тему квотирования и мониторинга», - отметил Алексей Текслер. Он напомнил, что регион приступает к реализации территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха.

В области инициирован региональный закон о раздельном сборе отходов и начали внедрять региональный экологический стандарт. Его требования будут распространяться на все предприятия.

В части вопросов конституционного устройства, Алексей Текслер обратил внимание на тезис Президента по увеличению внимания к месту и роли регионов при принятии важнейших государственных решений. «Я поддерживаю его инициативу прописать в Конституции институт Госсовета, куда входят губернаторы для решения важнейших задач государства», - отметил губернатор.

https://uralpress.ru/news/politika/teksler-vazhen-kazhdyy-tezis-v-poslanii-prezidenta