Стал известен график всероссийских проверочных работ в 2020 году

Рособрнадзор опубликовал график проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году – первыми, в марте, их напишут старшеклассники.

Так, со 2 по 20 марта пройдут ВПР для 11- и 10 классников, которые напишут работу по географии. Далее 11-классники напишут ВПР по тем учебным предметам, которые не выбрали для ЕГЭ. С 30 марта по 24 апреля состоятся ВПР для обучающихся 4-8 классов по нескольким учебным предметам. При этом для школьников с 4 по 7 класс ВПР проводятся в штатном, обязательном режиме, тогда как участие 8, 10, 11 классов в ВПР в 2020 году проводится в режиме апробации, то есть школы самостоятельно принимают решение о проведении данных контрольных работ для обучающихся.

«Особенностью написания обязательных ВПР для обучающихся 4-7 и 11 классов в 2020 году является самостоятельность выбора школой дня проведения контрольной работы по учебному предмету в заданный Рособрнадзором промежуток времени. Работы формируются автоматически из закрытого федерального банка заданий. Только восьмиклассники впервые примут участие в ВПР, и написание контрольных работ для них проводится по установленному Рособрнадзором графику», – сообщила первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Напомним, всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы для обучающихся разных классов по отдельным предметам, которые проводятся по единым заданиям и оцениваемые по единым критериям, разработанным для всей страны. ВПР являются комплексным проектом в области оценки качества образования и нужны для выявления пробелов в знаниях учащихся, помощи учителям и родителям в организации работы с каждым школьником. Также ВПР обеспечивают единство образовательного пространства в стране, мониторинг соответствия качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций требованиям федеральных стандартов образования.

https://dostup1.ru/society/Stal-izvesten-grafik-vserossiyskih-proverochnyh-rabot-v-2020-godu_123313.html