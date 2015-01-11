Выходные на Крещение будут теплыми и малоснежными

В предстоящие выходные, 18 и 19 января, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в субботу днем синоптики обещают до минус 5 градусов, в воскресенье – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ночью – минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 15 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба. В воскресенье оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 18 января Крещенский сочельник, Голодный вечер.

Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад — что вызреет гречка, а метель — что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, сильные ветры с юга предвещали грозовое лето. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», — что означало, что овцы принесут большой приплод.

Именины в этот день: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

В воскресенье, 19 января, по народному календарю Крещение, Святое Богоявление.

С праздником связано понятие «крещенские морозы» — они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на Водокрещи — на хлеба не ропщи», — подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.

https://uralpress.ru/news/pogoda/vyhodnye-na-kreshchenie-budut-teplymi-i-malosnezhnymi