С 1 февраля в магазинах Челябинской области подешевеют продукты питания

С первого февраля 2020 года в сетевых магазинах Челябинской области снизится цена на ассортиментный перечень пищевой продукции местных производителей.

С инициативой о снижении цены на ассортиментный перечень выступил губернатор Алексей Текслер на встрече с представителями крупных сельхозтоваропроизводителей и торговых сетей, которая состоялась сегодня, 21 января, в резиденции главы региона.

На встрече присутствовали представители пищевых предприятий («Союзпищепром», «Ситно», «Ресурс» и «Макфа») и торговых сетей («Пятерочка» и «Перекресток», «Лента», «Ашан», Metro и «Монетка»).

Алексей Текслер предложил местным товаропроизводителям и торговым сетям снизить цены на поставляемый ассортиментный перечень товаров от 10 до 30%, а по некоторым другим видам продукции и выше.

В данном случае речь идет не о сезонных акциях, да и количество участников не ограничивается. «Речь не идет о каких-то сезонных акциях, новогодних и рождественских, и уж тем более о каком-то исчерпывающем перечне участников», - подчеркнул Алексей Текслер.

К этой инициативе смогут присоединиться также другие производители и торговые сети. «Федеральных и региональных торговых сетей в нашей области 18, так что круг участников может быть достаточно широким», - отметил Алексей Текслер. По словам губернатора, реализация этой инициативы поможет решить сразу несколько задач: помочь людям с невысокими доходами, эффективнее продвигать продукцию региональных производителей, активизировать внутренний региональный спрос на продукты питания.

Южноуральские производители намерены начать снижение цены на свою продукцию уже с 1 февраля 2020 года. На первом этапе скидка до 30 процентов распространится на бакалею (крупы, макаронные изделия, муку).

Алексей Текслер отметил приоритетность поддержки фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств как представителей малого и среднего бизнеса, что является частью национального проекта.

Глава региона поручил своему заместителю Сергею Сушкову наладить взаимодействие между производителями и представителями сетей. «Крупные агрохолдинги уже вошли в торговые сети, а малым предприятиям нужно помочь, и сделать это на взаимовыгодных условиях», - распорядился губернатор.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/s-1-fevralya-v-magazinah-chelyabinskoy-oblasti-podesheveyut-produkty-pitaniya