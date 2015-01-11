Не выспались и злые. Ученые предупредили о пробуждении клещей

По всей территории центральной России держится достаточно теплая погода, которая при определенных условиях может повлечь пробуждение опасных членистоногих.

Как уверяет ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина, массового «паломничества» клещей пока нет, но разовые экземпляры встретить уже можно.

По словам специалистов, эпидемии пока ждать не стоит, но следует соблюдать элементарные правила безопасности.

«Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», — пояснила Наталья Шашнина.

Защищаться от нападений проснувшихся членистоногих нужно так же как и летом. Спасут от укусов заправленные в сапоги брюки и длинные рукава. А вот химические препараты использовать пока нет смысла.

https://www.cheltv.ru/ne-vyspalis-i-zlye/