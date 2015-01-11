Работа с недобросовестными нанимателями будет усилена

Озерский городской суд принял решение о расторжении договора социального найма и выселении из муниципальной квартиры озерчан за невнесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также жалобы на антисанитарию от соседей.

Открытое судебное заседание состоялось 29 ноября, в ходе него было рассмотрено гражданское дело по иску администрации Озерского городского округа к лицам, которые с 15.08.2011 занимали двухкомнатную квартиру и длительное время не исполняли обязанности по ее содержанию: общий накопленный долг по договору найма и за коммунальные услуги составил более 200 тысяч рублей, кроме того, ответственный наниматель (женщина 1959 года рождения, проживающая вместе со взрослым сыном 1992 года рождения) привели помещение в ужасное состояние.

Выдержка из искового заявления: «В квартире сырость, грязные стены, которые поражены грибком, плесенью, гнилью, особенно в местах отсутствия штукатурки. Потолки закопчены, отсутствует побелка. Пол грязный и из-за завалов мусора оценить его состояние не представляется возможным (уличная грязь, окурки, остатки пищи, фекалии). В некоторых оконных проёмах отсутствует остекление и проёмы забиты фанерой, рамы полусгнившие, не крашены. В зимний период стены промерзают, в квартире холодно, что приводит к потере тепловой энергии как в жилом помещении, так и в соседних помещениях. Батареи с ржавыми подтеками, не мытые, не крашеные. Подача газа и электроэнергии отключены за неуплату. Отсутствует унитаз и водопроводные краны, в связи с чем в подъезде указанного многоквартирного дома держится стойкий неприятный запах. В жилом помещении развелись насекомые, что представляет опасность для жизни и здоровья соседей».

В связи с этим в Управление ЖКХ администрации округа неоднократно поступали обращения жильцов многоквартирного дома с жалобами на ответчиков о нарушении последними правил проживания и санитарно-технических норм. После неоднократных комиссионных осмотров указанной квартиры в адрес ее ответственного нанимателя выносились предупреждения о необходимости устранения замечаний в разумные сроки. Однако женщина и ее сын никаких мер не приняли: ремонт в квартире не произвели и продолжали вести привычный образ жизни.

- Требование в суде о выселении из муниципального жилья — это крайняя мера, - комментирует ситуацию начальник Управления ЖКХ Наталья Левина. – Однако мы вынуждены вести активную работу с недобросовестными нанимателями, которые бесхозяйственно содержат жилое помещение, и будем ее усиливать, поскольку проблема в округе на сегодняшний день стоит довольно остро: задолженность населения по социальному найму на 01.01.2020 составляет 9 037 992 рублей, перед ресурсоснабжающими организациями долг этой категории граждан измеряется десятками миллионов.

По данным УЖКХ, в Озерском городском округе на 01.01.2020 г. муниципальный жилищный фонд составляет 1923 квартиры, общая площадь жилых помещений - 97 380 кв.м. В последнее время в рамках муниципального жилищного контроля специалисты Управления ЖКХ провели проверку 14 квартир, нанимателям которых выданы предписания об устранении нарушений по их содержанию (основные претензии – долги, антисанитария, систематическое нарушение тишины, пожары). Следующим шагом администрации в случае не устранения замечаний будет обращение в суд, который, если брать общероссийскую статистику, все чаще стал занимать сторону муниципалитетов и активнее выселять граждан из неприватизированных квартир. К слову, собственников квартир это тоже касается: статья 293 Гражданского кодекса РФ устанавливает случаи и порядок изъятия запущенного жилого помещения у владельца, если он нарушает права соседей.

В случае с озерскими нанимателями, в отношении которых суд уже состоялся, следует отметить, что иск администрации был удовлетворен в полном объеме, решение вступило в законную силу с 10.01.2020. Граждане утратили право пользования муниципальным жилым помещением по прежнему адресу, но по решению суда они не окажутся на улице, а переедут в другое место. Изъятая квартира будет передана для распределения среди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в общегородской очереди.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41745/