Для сотрудников приютов для безнадзорных животных проведут обучение

Минсельхоз Челябинской области и приюты для животных будут сотрудничать, чтобы наладить работу в соответствии с новым законом, министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин встретился с представителями приютов для животных и организаций, занимающихся отловом безнадзорных животных, чтобы наладить взаимодействие по вопросам обращения с животными без владельцев/

Сегодня на территории области нет государственных или муниципальных приютов для животных, их только предстоит построить и организовать, средства на это выделены из регионального бюджета. Но в 2020 году ответственность за выполнение муниципальных контрактов на содержание животных, которые будут поступать к ним сразу после отлова, по всей видимости, придется взять на себя частным приютам, которые, впрочем, уже накопили значительный опыт работы с безнадзорными животными/

По новым требованиям, приюты, которые будут принимать животных после отлова, должны иметь для этого отдельное помещение или площадку с вольерами, так называемую карантинную зону, чтобы в случае заболевания обезопасить животных, которые уже живут в приюте. Некоторым организациям требуется помощь в подборе и оформлении дополнительных земельных участков.

Министр предложил оказать поддержку в этом вопросе при взаимодействии с муниципалитетами, а также попросил участников встречи предоставить информацию о том, какие приюты готовы в 2020 году принимать животных без владельцев, чтобы наладить обратную связь с территориями. Минсельхоз также взял на себя обязательство проработать вопрос по организации обучающих курсов для сотрудников приютов.

С начала года до муниципальных образований доведены необходимые субвенции – это средства, которые будут направлены на отлов животных и на их содержание в приютах (20,5 млн рублей). Муниципалитеты, в свою очередь, также выделяют средства на эту работу на условиях софинансирования, и в соответствии с полномочиями на конкурсной основе определяют выбор организаций по отлову животных, их содержанию и последующему выпуску в места привычного обитания.

В приюте животных будут прививать, проводить необходимые обработки, бирковать, стерилизовать (если животное достигло полугодового возраста). В дальнейшем предполагается работа по социальной адаптации питомцев.

Судьба больных животных, а также проявляющих агрессию будет решаться специальной комиссией, в работе которой будут принимать участие специалисты областных государственных учреждений ветеринарии. Комиссия будет принимать решение, останется ли животное на пожизненном содержании в приюте, будет выпущено в естественную среду обитания, на прежнее место, или, если животное страдает от неизлечимой болезни либо представляет серьезную угрозу, будет проведена эвтаназия.

Кстати, по данным ООО «Ювин», организации, которая в Копейске занимается отловом животных и принимает их на передержку, в городе в прошлом году ни одно животное умерщвлено не было. В Копейске уже начали работать по новой схеме – то есть после того, как животных после отлова вакцинируют и проводят другие необходимые действия, их чипируют и готовят к выпуску. В 2020 году выпуск животных пока не осуществляется до урегулирования всех юридических аспектов этой работы.+

Также приютам законодательно вменены в обязанности поиск владельцев животных, размещение информации о них в сети интернет с целью найти прежних владельцев либо новых хозяев.

20 января текущего года правительство России одобрило законопроект об учете домашних животных. В настоящее время законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» прорабатывают для внесения в Госдуму.

Алексей Кобылин предложил представителям приютов и других организаций, работающих на данном направлении, решать все вопросы оперативно в тесном сотрудничестве.

https://dostup1.ru/society/Dlya-sotrudnikov-priyutov-dlya-beznadzornyh-zhivotnyh-provedut-obuchenie_123447.html