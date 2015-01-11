Допустимая мера. Коллекторам разрешат взыскивать с долги по ЖКХ

Коллекторам могут разрешить полноценную работу с долгами по коммунальным платежам. Об этом говорится в обновленном законопроекте о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

Изначально в законопроекте Минюста подразумевалось, что работать с долгами по ЖКХ могут только управляющие компании, товарищества собственников и ресурсоснабжающие компании, и то, только после проведения досудебных переговоров.Теперь же взыскивать с должников деньги за оплату услуг ЖКХ смогут профессиональные коллекторские фирмы.

В ведомстве сообщили, что сейчас законопроект обрабатывается, в него вносятся замечания и предложения, которые были озвучены на заседании специальной группы. Эксперты считают, что допуск коллекторов в сферу ЖКХ полностью целесообразен.

Правда, известны случаи, когда сотрудники коллекторских компаний «перегибали палку», доводя своих клиентов угрозами и бесконечными звонками.

https://www.cheltv.ru/dopustimaya-mera-kollekt/