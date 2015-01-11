Возбуждено уголовное дело по факту угона

В январе этого года в Озерске сотрудниками полиции задержан местный житель при попытке угона автомобиля.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на неохраняемой стоянке, разбил окно автомобиля ВАЗ-21124, а затем путем соединения проводов попытался завести двигатель, но сделать это ему так и не удалось, мимо проезжали сотрудники полиции, внимание которых привлек автомобиль с разбитым окном водительской двери.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали ранее судимого за кражу и грабеж 22 летнего озерчанина.

В настоящее время задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дознаватель отдела дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск капитан полиции Светлана Черкасова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.