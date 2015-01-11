Задохнулся. В Челябинской области в гараже нашли труп мужчины

Полицейские обнаружили труп молодого человека в гараже. Мужчина скончался, надышавшись угарным газом.

ЧП произошло в Озерске Челябинской области. В одном из гаражных кооперативов недалеко от улицы Герцена найдено тело. Погибшим оказался 30-летний местный житель.

Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. По предварительной информации, на теле не обнаружено признаков насилия. Скорее всего, при ремонте своего автомобиля он не соблюдал правила безопасности и отравился газом из выхлопной трубы.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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