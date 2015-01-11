6 симптомов. По каким признакам можно распознать коронавирус?

Ученые подтвердили способность нового коронавируса передаваться от человека к человеку. Напомним, согласно последним данным китайского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, зафиксировано уже 17 смертельных случаев от пневмомнии неизвестного происхождения.

Вспышка нового коронавируса несет биологическую угрозу населению и нашей страны, предупредили в российском Минздраве.

В связи с этим врачи считают важным знать признаки опасной инфекции. Их всего шесть. У коронавируса может быть несколько степеней тяжести.

«От легких до умеренных заболеваний верхних отделов репаративного тракта, таких как насморк, и заболеваний нижних дыхательных путей, таких как пневмония или бронхит. Для людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей коронавирус может оказаться смертельным, предупреждают эксперты», – уточняет издание Express.

Обычные коронавирусы человека как правило длятся недолго. Симптомы могут включать в себя: насморк, головную боль, кашель, больное горло, лихорадку, общее ощущение нездоровья.

Два коронавируса – MERS-CoV и SARS-CoV – могут вызывать очень тяжелые симптомы.

У MERS это обычно жар, кашель и одышка. Зачастую они прогрессируют до пневмонии. По данным специалистов, четверо из каждых десяти пациентов с MERS умирают.

Симптомы SARS включают в себя лихорадку, озноб и боли в теле. Они также могут указывать на развитие пневмонии.

Российские ученые уже начали работу по созданию вакцины против нового вируса. По расчетам экспертов, на это потребуется не меньше 6 месяцев.

https://www.cheltv.ru/shest-simptomov/