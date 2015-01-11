Шесть жителей Челябинской области заболели корью

В 2019 году в Челябинской области было зарегистрировано шесть случаев заболеваемостью корью среди людей старше 35 лет.

Сведения о прививках у данных граждан не имелись. Из шести заболевших трое заболели в Таиланде и Турции, один – из Сочи. По контакту с заболевшими наблюдалось 4 541 человек, привито 965 человек

По данным ведомства, 98% детей и взрослых до 35 лет в Челябинской области привиты. При этом ежегодно увеличивается количество не привитых детей, в том числе детей из-за отказа от прививок их родителей.

Прививка от кори ставится детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Кроме того, прививаются все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые или привитые однократно против этой инфекции и взрослые групп риска с 36 до 55 лет (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики). В случае контакта с больным корью вакцинация проводится всем лицам независимо от возраста.

Корь – острое инфекционное заболевание с высокой температурой, общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, верхних дыхательных путей и поэтапным появлением сыпи. Инфекция передается от человека человеку воздушно-капельным путем. Корь опасна осложнениями, среди которых воспаление среднего уха, пневмонии, менингиты и энцефалиты.

https://dostup1.ru/medicine/Shest-zhiteley-Chelyabinskoy-oblasti-zaboleli-koryu_123480.html