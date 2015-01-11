Благодаря грантовой помощи «Маяка» детвора округа осваивает искусство песочной анимации

Главными адресатами помощи стали юные жители поселка Новогорный (Озерский городской округ), имеющие ограничения по здоровью

В перспективе на занятия в «песочницах» планируется приглашать воспитанников местных детских садов и школьников начальных классов.

Приобщение к искусству особенных детей, создание условий для их социальной адаптации стало возможным благодаря реализации проекта «Мир равных возможностей». Его разработали педагоги поселкового филиала ДТДиМ - «Дружба».

Благая инициатива была одобрена на конкурсе социально значимых проектов ПО «Маяк».

Грант градообразующего предприятия позволил приобрести и установить в здании поселкового дворца культуры необходимое оборудование для занятий песочной анимацией. Как сообщают педагоги «Дружбы», ребята с увлечением занимаются творчеством. Есть и первые успехи: у детей снимаются психологические зажимы, развиваются творческий потенциал, эмоциональная сфера и речь.

Для справки:

За последние два года за счет грантов градообразующего предприятия на базе Дворца творчества детей и молодежи успешно реализованы восемь масштабных социально значимых проектов. Почти половина из них, включая «Мир равных возможностей», направлена на социальную адаптацию ребят, имеющих ограничения по здоровью.

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/