Февраль в Челябинской области будет на 2-4 градуса теплее нормы

По прогнозам метеоцентра Фобос, на северо-востоке страны февраль будет на два градуса холоднее нормы, а на остальной территории России ожидаются температуры на 2-4 градуса выше, чем обычно/

Средняя температура февраля и марта, по оценкам синоптиков, будет выше нормы. Зима, по расчетам центра Фобос, завершится «очередным мощным потеплением».

По информации сервиса погоды Гисметео, в середине февраля в Челябинской области днем ожидается потепление до нуля градусов. Будет пасмурно, прогнозируется небольшой снег. К концу месяца дневные температуры составят минус 3-5 градусов.

Напомним, январь в 2020 году оказался теплее обычного и, поданным Фобоса, приближается к званию самого теплого за 200 лет метеорологической истории России. Во многих городах впервые за весь период наблюдений средняя температура месяца держится в области положительных значений. Это не только почти на 10 градусов превышает норму января, но и на 3-4 градуса теплее температуры марта.

https://dostup1.ru/society/Fevral-v-Chelyabinskoy-oblasti-budet-na-2-4-gradusu-teplee-normy_123508.html