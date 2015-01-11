Кыштымцу выставили счет на 17 млн за подключение дома к газу

АО «Газпром газораспределение Челябинск» выставил жителю Кыштыма гигантский счет за подключение частного дома к газоснабжению – причем 80% суммы по договору предлагается заплатить авансом.

Ошеломленный суммой, хозяин дома по улице Крестьянская обратился в редакцию газеты «Кыштымский рабочий». Он, в частности, рассказал, что после строительства газопровода на данной улице и достройки газового отвода к дому, мужчина обратился в городской филиал компании для заключения договора для технологического присоединения, проектирования, строительства внутридомового газопровода и строительства газовой котельной.

«В начале 2020 года договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения был предоставлен на подписание. Расчет платы за проектные и строительные работы составил 16 млн 921 тыс. 410 рублей. Авансовый платеж должен быть 80%», – пишет издание.

По словам мужчины, специальный клапан для подключения выходит рядом с домом. Однако в документе прописано, что протяженность газопровода составит 12,2 километра; источником газоснабжения указывается ГРС Тайгинка, а не улица Крестьянская.

Сообщается, что для прояснения ситуации депутат местного Собрания Сергей Дайбов направил запрос в мэрию.

https://dostup1.ru/society/Kyshtymtsu-vystavili-schet-na-17-mln-za-podklyuchenie-doma-k-gazu_123524.html