Подготовку к юбилею Победы обсудили с общественностью

На встречу 22 января были приглашены члены Общественной палаты, представители депутатского корпуса, общественных организаций, Общественной молодёжной палаты, руководители подразделений администрации. Руководители округа совместно с общественниками обсудили общегородской план мероприятий и внесли ряд предложений.

Следует отметить, что в декабре 2019 года президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны выразил надежду, что празднование 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне станет всенародным и торжественным событием.

На последнем совещании с главами муниципальных образований губернатор Челябинской области Алексей Текслер также обратил внимание на необходимость усилить на Южном Урале работу по подготовке к юбилею Победы. В частности, он отметил, что эта работа должна вестись непрерывно, быть по-настоящему коллективной и массовой. На местах к ней необходимо подключить ветеранские и молодежные организации, поисковиков, волонтеров, музейных и архивных работников, журналистов. Глава региона подчеркнул, что юбилейные торжества должны быть проведены на самом высоком уровне и стать по-настоящему всенародными.

Открывая заседание, председатель Общественной палаты Озерского городского округа, руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области в Озерске Вера Аксёнова обратилась к собравшимся:

– Такой большой кворум мы собрали для того, чтобы познакомить представителей общественности с очень важным вопросом – как в Озерском городском округе идёт подготовка к празднованию 75-летия Победы. Президент Путин в своём послании подчеркнул, что День Победы – это не только мероприятие года, Победа должна стать национальной идеей, и память о ней должна жить вечно.

Заместитель главы округа Олег Ланге рассказал о том, что в октябре 2019 года, в соответствии с постановлением главы Озерского городского округа, был создан оргкомитет и рабочая группа. Первое заседание оргкомитета прошло 16 января. Главной темой заседания стал общегородской план мероприятий, в ходе его обсуждения возник ряд вопросов и предложений, которые были внесены в план в качестве дополнений. По итогам заседания глава округа Евгений Щербаков дал поручения руководителям подразделений администрации.

Также Олег Ланге пояснил, что мероприятия по подготовке празднования юбилейной даты будут проходить по трём направлениям: обследование и улучшение социально-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны, работа по приведению в порядок внешнего вида памятных мест и мемориалов, проведение непосредственно праздничных мероприятий. Заместитель главы округа подчеркнул, что традиционно главными мероприятиями празднования Дня Победы станут торжественный приём главы округа ветеранов Великой Отечественной войны, воинский ритуал «Вечерняя заря» у мемориального комплекса «Вечный огонь» и военный парад на площади имени В.И. Ленина.

Далее руководители управлений представили более подробную информацию о планах мероприятий, которые будут реализованы подразделениями в сфере образования, культуры, спорта, социальной защиты и благоустройства.

Свои предложения по каждому из подразделений внесли представители Общественной и Общественной молодёжной палат, Совета ветеранов округа, учреждений начального профессионального образования, депутаты, представители посёлков Метлино и Новогорный.

В завершение рабочей встречи председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков подчеркнул, что самое главное, чтобы праздничные площадки были востребованы жителями округа:

– Времени для подготовки к мероприятиям осталось не так много. План разработан достаточно ёмкий и расширять его количественно уже, наверное, не стоит. Я считаю, что сейчас важно уделить внимание качественной проработке этих мероприятий и привлечь их проведению жителей округа: участие граждан, ветеранов, молодёжи, школьников – это самое главное. Здесь особая роль отводится общественным организациям.

По итогам встречи были сформированы рекомендации по планированию и проведению мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41769/