Детский омбудсмен провела прием граждан в Озерске

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова посетила Озерск с рабочим визитом, в ходе которого встретилась с главой округа Евгением Щербаковым, специалистами администрации и общественностью.

Поводом для поездки Евгении Майоровой в Озерск стало недавнее происшествие с двумя маленькими жителями города, которые по водосточной трубе выбрались из квартиры, расположенной на 4 этаже жилого дома, при этом один из маленьких беглецов не удержался и сорвался с высоты 2,5 метров. События развивались 17 января, в тот же день по поручению Евгения Щербакова к ситуации подключились специалисты управления социальной защиты населения и управления образования, ими были приняты оперативные меры по поддержке семьи.

Свой визит в Озерск Евгения Майорова начала со знакомства с главой округа, после этого пообщалась с мамой мальчиков, совершивших рискованный побег из дома, и специалистами администрации. В ходе разговора его участники попытались выяснить причины случившегося с детьми и обсудили план по социальному сопровождению и реабилитации семьи с оказанием психологической и педагогической помощи несовершеннолетним и их законному представителю.

Во второй половине дня омбудсмен провела прием граждан, на который пришли озерчанки, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, и представители общественной организации «Наши дети». Они задали правозащитнице вопросы, касающиеся медицинского обеспечения, реабилитации, профессионального образования и трудоустройства инвалидов. Также были затронуты аспекты реализации в округе государственной программы «Доступная среда».

Подводя итоги своей поездки, Евгения Майорова пообещала обсудить на уровне Правительства Челябинской области проблемы, обозначенные озерчанами в части здравоохранения и профобразования детей-инвалидов, исходя из того, что принятие данных решений не относится к полномочиям органов местного самоуправления.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41784/