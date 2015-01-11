Цена АИ-92 в Челябинске признана одной из самых низких в России

Средняя цена бензина наиболее востребованной на сегодняшний день марки АИ-92 в Челябинске признана одной из самых низких в России – такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

По данным ведомства на декабрь 2019 года, литр АИ-92 в южноуральской столице стоит 40 рублей 11 копеек.+

«Ниже цена зафиксирована только в одном из городов Ингушетии – в Малгобеке, 39 рублей 72 копейки», – сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

По цене на бензин АИ-95 Челябинск располагается на 19-й строчке в списке более чем из 350 городов, уточняет Росстат.

https://dostup1.ru/economics/Tsena-AI-92-v-Chelyabinske-priznana-odnoy-iz-samyh-nizkih-v-Rossii_123546.html