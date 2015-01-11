Совсем дикий. Ученые рассказали, откуда взялся коронавирус

Китайские ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали возможный источник коронавируса.

Ученые изучили продукты на оптовых рынках морепродуктов в Ухане, где помимо всего, продавали диких животных. По результатам анализов, в 33 из 585 проб была обнаружена вирусная кислота нового типа. Исходя из такого высокого показателя, специалисты сделали вывод, что бушующая сейчас эпидемия связана с торговлей дикими животными.

Напомним, новый вирус начал «косить» жителей провинции Ухань в конце декабря прошлого года. У заболевших проявляются следующие симптомы: повышенная температура, лихорадка, кашель и одышка. Инкубационный период заболевания длится, как правило, от 1 до 14 дней.

На данный момент вирусом заражены три тысячи человек. Погибло же 80 больных. Отметим, что коронавирус передается от человека к человеку. Власти Китая подтвердили, что скорость распространения может усиливаться – вспышка вступила «в серьезную стадию».

Для того чтобы избежать заболевания Минздрав Челябинской области рекомендует придерживаться некоторых правил: регулярно мыть руки, употреблять термически обработанную пищу и воду, избегать заболевших людей, не посещать места обитания диких животных, а также культурно-массовые мероприятия; при планировании поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию в регионе, использовать средства защиты органов дыхания.

https://www.cheltv.ru/sovsem-dikij/