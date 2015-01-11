Морозы в Челябинской области сменятся оттепелью

В четверг, 30 января, с запада на Урал начнет распространяться теплый и влажный атлантический воздух, что приведет к повышению температуры – в конце месяца морозы ослабеют.

По данным Гидрометцентра России, на Урале сейчас установилась морозная погода. Температура понижается по ночам до 25-30 градусов, днем держится в пределах 15-20. Впрочем, морозы ненадолго обосновались на Урале, уже в четверг под действием воздуха с Атлантики заметно потеплеет.

Челябинский Гидрометцентр обещает 30 января минус 17-22 градуса ночью, при прояснении похолодает до минус 27. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов. В Челябинске в четверг будет 20-22 градуса мороза ночью и 8-10 – днем. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, к концу недели в Челябинской области потеплеет до минус 3-6 градусов.

https://dostup1.ru/society/Morozy-v-Chelyabinskoy-oblasti-smenyatsya-ottepelyu_123591.html