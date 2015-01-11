Грабят молодых и стариков. На Южном Урале активизировались мошенники

Сразу у нескольких жителей Южного Урала неизвестные похитили крупные суммы денег. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка и опустошали карты жертв.

Первый инцидент произошел в Чебаркуле. 48-летнему мужчине на мобильный телефон позвонил молодой человек и представился сотрудником службы безопасности. Он заявил, что произошло подозрительное списание с его карты, и предложил срочно заблокировать счет. Шокированный владелец назвал все свои данные незнакомцу, а тот, воспользовавшись ими, перевел с карты 46 тысяч рублей.

Еще два случая – в Магнитогорске. Жительница города точно так же назвала пароли мошеннику и потеряла 60 тысяч рублей. А пенсионерка сама сняла со счета все накопления в размере 100 тысяч и отправила обманщикам.

Все потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.

Правоохранители напоминают о том, что нельзя доверять тем, кто звонит по телефону. Лучше самостоятельно позвонить на «горячую» линию банка и уточнить всю интересующую информацию.

https://www.cheltv.ru/grabyat-molodyh-i-starikov/