Южноуральцам с маленькими детьми задержали выплату пособия

Жители Челябинской области массово пожаловались на задержку с выплатами социальных пособий на детей в возрасте до полутора лет.

«Действительно, имел место сдвиг в перечислениях. Это связано с тем, что в январе в связи с началом календарного (первый рабочий день – 9 января) и финансового года (осуществляется сверка платежных реквизитов) происходит небольшой сбой», - пояснили в пресс-службе министерства социальных отношений.

На сегодня необходимые средства на выплату январских пособий направлены во все муниципальные образования региона. Как уточнили в ведомстве, родители маленьких детей уже начали получать причитающиеся им по закону пособия.

До конца января средства поступят на счета граждан в кредитных учреждениях.

Напомним, пособие на ребенка в возрасте до полутора лет выплачивается одному из родителей или родственнику, кто оформил отпуск по уходу за малышом. Для работающих пособие составит 40% от среднего заработка, но не более 27 тысяч 984,66 рубля. Для женщин, уволенных во время беременности в связи ликвидацией предприятия, будут выплачивать не более 15 тысяч 76,28 рубля (с учетом уральского коэффициента 1,15).

Для неработающих пособие составит 3 тысячи 769,07 рубля – по уходу за первым ребенком и 7 тысяч 538,12 рубля - по уходу за вторым и последующими детьми.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/yuzhnouralcam-s-malenkimi-detmi-zaderzhali-vyplatu-posobiya