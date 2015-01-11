Наши в Инсбруке, или Всемирные игры любителей и ветеранов зимних видов спорта

В Австрийской столице зимнего спорта Инсбруке с 10 по 19 января 2020 года прошли третьи всемирные зимние игры спортсменов любителей и ветеранов (WWMG) WWMG - это крупнейшие международные состязания по зимним видам спорта для участников старше 30 лет. Возраст - единственный критерий участия. В соответствии с философией «спорт для всех» или «спорт для жизни» международная ассоциация игр мастеров (IMGA) поддерживает важность движения в каждой возрастной группе через 5 лет от 30 до 100 лет.

Около 3000 спортсменов со всего мира собрались в Инсбруке, чтобы соревноваться в 12 дисциплинах зимних видов спорта.

Самой многочисленной делегацией были спортсмены горнолыжники - около 700 человек. Из России в горнолыжных стартах приняло участие 12 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Озерска. Я принял участие в соревнованиях горнолыжников в возрастной группе 60-64 года, причем эта группа была одной из самых многочисленных - около 90 человек.

Регистрация на эти старты проводилась до 1 ноября 2019 года. Затем получение визы и, наконец, 9 января мы с женой полетели в Инсбрук через Москву. Первое огромное впечатление для нас стало приземление между скалистых заснеженных гор в аэропорту Инсбрука, потом приезд в отель и поход в Олимпийский дворец спорта на регистрацию, где нас ждали сувениры для участников игр. Там мы получили карты аккредитации для бесплатного пользования общественным транспортом и посещения всех мероприятий этой олимпиады. На следующий день с ребятами из Екатеринбурга я провел тренировку на горнолыжном курорте недалеко от Инсбрука.

И вот 11 января первый день из четырех стартов на горнолыжном курорте Патчеркофель, где дважды проходили олимпийские игры. Первый вид стартов Скоростной слалом гигант. Соревнования проходили на двух склонах: первый - для мужчин от 30 до 59 лет и второй –для всех женщин и мужчин от 60 до 90лет. В 9.30 стартовали первые участницы самой старшей возрастной группы 85-90 лет, а за ними в убывающей последовательности более молодые группы.

Стартовал я в последних рядах под 337 номером. Хоть минимальный стартовый интервал был 20 секунд, ждать старта пришлось долго, благо ожидания были в теплом кафе верхней очереди подъемника. Склоны здесь и круче и более ледяные чем в России, поэтому не всё хорошо получалось, но до финиша я доехал благополучно.

Вечером мы поехали в центр старого Инсбрука на открытие зимних игр мастеров.

В 18 часов от площади Тирольского государственного театра при сопровождении двух оркестров пошла колонна около 2000 человек, представителей 12 видов спорта до площади, где был оборудован олимпийский городок со сценой. Восторженная речь участников звучала на многих языках мира. После торжественного открытия игр на сцене выступали австрийские коллективы, оркестры и артисты.

И так каждый день: подъем в 6 утра, завтрак и в 7.00 садились на автобус, чтобы с одной пересадкой доехать до горнолыжного центра проведения соревнований. В 8.00 получение номера, переодевание и в 8.30 просмотр трассы, ожидание своей очереди и, наконец, старт. Сказалась не достаточная подготовка к ледяным склонам, поэтому результаты показывал в середине среди участников своей группы. Но в этой тусовке приятно было находиться и наблюдать, особенно за старожилами горнолыжного спорта.

После третьего дня стартов выдался выходной и этот день мы посвятили достопримечательностям Инсбрука, а также посетили олимпийский ледовый дворец, где проходили соревнования Masters среди фигуристов. Причем самой «зрелой» фигуристке было 75 лет.

В последний день стартов Супергигант заменили на слалом гигант, при этом cтартовали по самой ледяной трассе. Я под своим № 718 с большими усилиями доехал до финиша, но ощущение участия в этом мероприятии окрыляли меня. После стартов в кафе горнолыжного центра многие участники соревнований отмечали завершение соревнований с пивом и коктелями. С небольшой грустью мы покидали горнолыжку, но надо было готовиться к отлету домой.

16 января вылет домой и опять незабываемые впечатления взлета из аэропорта Инсбрук между заснеженных хребтов Тироля.

Кулешов Владимир