В полиции Озерска состоялся «День открытых дверей»

Уже традиционно в озерской полиции состоялся День открытых дверей.

Встреча со школьниками и их родителями была посвящена выбору профессии и возможности получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России.

Сотрудники отдела по работе с личным составом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск капитан внутренней службы Анна Ларькова и лейтенант внутренней службы Сергей Комаров рассказали об условиях поступления в высшие учебные заведения МВД России и о предъявляемых к кандидатам требованиях по физической подготовке, какие документы необходимо предоставить для поступления на учебу, а также о том, что уже с первых дней учебы студенты ведомственных учреждений МВД пользуются правами и льготами, предусмотренными для сотрудников полиции.

В конце мероприятия сотрудники кадрового обеспечения озерской полиции провели индивидуальные консультации. Тем, кто уже определился с выбором, предоставили перечень необходимых документов для начала оформления личного дела кандидата на обучение.

Уважаемые юноши и девушки, а также их родители!

Бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, бесплатное проживание в общежитии, оплачиваемые отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства, включение периода обучения в стаж службы и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел – эти преимущества предлагают ВУЗы системы МВД.

По окончании образовательной организации МВД России гарантируется трудоустройство, согласно полученной специальности, выдается диплом государственного образца с присвоением специального звания «лейтенант полиции».

По вопросам поступления в ВУЗы МВД России и трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 43, каб. 57 и 61, тел. (835130)2-59-12.