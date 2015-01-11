Вот и подходит к концу зима!

Конец зимы уже близко! Наша позитивная афиша поможет скрасить первые февральские выходные!

Озёрск

На этой неделе "Егоза" ждет Вас:

В пятницу - с 12:00 до 17:00 (весь комплекс + кафе) с 18:00 до 21:00 (вечернее катание, малая трасса, прокат).

В субботу - с 10:00 до 17:00 (весь комплекс + кафе) с 18:00 до 21:00 (вечернее катание, малая трасса, прокат).

Катание на олене, верблюде и пони от КСК "HORSESBURG".

Поход на снегоходах на Аракульский Шихан (старт с Егозы) на весь день! Осталось 5 свободных мест.

В воскресение - с 10:00 до 17:00 (весь комплекс + кафе).

Прокат снегоходов с 13:00 до 16:00! (но возможно и другое время по предварительной записи!)

В любой день (со среды по воскресенье) возможно забронировать мангальную зону или записаться на занятия с инструктором!

Единый справочный телефон "Егозы": +7 (982) 277-63-33

По вопросам аренды снегоходов: + 7 982 290 11 13

По вопросу катания на лошадях, пони и верблюде: - +7 (906) 866-42-19

Афиша театра кукол «Золотой петушок» на весь февраль!

Уважаемые любители шахмат!

Со 2 февраля (воскресенье) в шахматном клубе (пр. К.Маркса,2, т.7-97-68) начинается финал первенства Озерского городского округа по классическим шахматам.

Контроль времени - 1 час 5 минут + 5 секунд добавление на ход каждому участнику.

К соревнованию допускаются призеры полуфиналов округа по классическим шахматам 2019 года, КМС по шахматам, призеры финалов по шахматам предыдущих лет, финалисты Кубков ОГО по шахматам.

Регистрация участников: с 11:00 до 11:20. Первый тур – 11:30.

Игровые дни: воскресенье (начало в 11:00), среда (начало в 18:30).

Приглашаем желающих принять участие!

В эту субботу, 1 февраля, в 12 часов Озерский городской музей распахнет свои двери для всех любителей и ценителей рукодельного творчества, для тех, кто всё еще верит в сказки и любит играть в куклы, для взрослых и не очень девочек и мальчиков. Для посетителей выставки будут представлены куклы, сделанные озерскими мастерицами в различных техниках и стилях, а также коллекции кукол Театра кукол «Золотой петушок» к спектаклям «Маленький принц» и «Тамбовская казначейша».

Выставка будет работать весь февраль и обещает быть интересной. На открытии вас ждут встречи с мастерами, квесты и памятные авторские сувениры. А каждую субботу в 12.00 запланировано проведение мастер-классов по изготовлению кукол-сувениров.

01 февраля 18:30

"Безумный день, или Женитьба Фигаро"

Пьер де Бомарше

Комедия (16+)

Граф Альмавива, отменивший когда-то из любви к жене старинное право первой ночи, жаждет тайно восстановить его. Движимый страстью к юной Сюзанне граф закручивает хитроумную комбинацию, в которой... совершенно не предусмотрены встречные ходы со стороны жены, Сюзанны и ее жениха Фигаро. Безумный денек обеспечен: каждый стремится к осуществлению своей мечты, а в результате каждый получает то, что ему полагается.

2-ое февраля, 11-00! Театр драмы и комедии «Наш дом» приглашает юных зрителей!

«Вверх тормашками!!!» Сказка для бабушек безобразников (6+)

О спектакле

Отличникам вход на этот спектакль строго воспрещен! Безобразникам и хулиганам следует приходить с блокнотом и ручкой, чтобы записать один очень важный рецепт. Он пригодится в том случае, если их бабушки взбунтуются и улетят на пылесосе. Расколдовать одичавшую старушку можно только путем опрыскивания волшебной водой из боевой брызгалки. И не забудьте прихватить с собой на спектакль порядочный запас визгу!

Центральная городская библиотека приглашает 2 февраля в 15 часов на открытие персональной выставки Виктора Прутьянова «Природа и Я».

Виктор Прутьянов - современный художник декоративно-прикладного искусства. Живёт в Озёрске. Работы из дерева, картины из соломки, валяные изделия из шерсти представляют собой неповторимый авторский взгляд на мир, живой и увлеченный.

Ценящие красоту и уникальность ручной работы непременно найдут на выставке свою композицию, которая притянет взор и очарует полётом творческой мысли.

Работа выставки продлится до 18 февраля. Ждем всех желающих!

Вход свободный.

2 февраля Дворец культуры «Маяк» приглашает жителей Озёрска на концерт Образцового коллектива ансамбля народной песни «Аюшка», которому исполняется 30 лет.

В новой юбилейной программе «Три сказки для Аюшки» на сцене выступят три поколения участников ансамбля, свое мастерство продемонстрируют как самые маленькие артисты от 4-х лет, так и опытные исполнители.

Начало в 16:00.Билеты продаются в кассах "КДЦ" и на сайте http://mayak-dk.ru

Внимание! Замена спектакля!

2 февраля в 18:30 вместо спектакля "Земля Эльзы" пройдёт «Персидская сирень»

Н. Коляда

История из жизни (12+)

Казалось бы, XXI век: Wi-Fi, iPhone, Android. Мы всегда на связи, но тема человеческого одиночества актуальна сегодня, как никогда... Легкий аромат забытых духов «Персидская сирень» проникает сквозь годы и невзгоды, дарит любовь и хорошее настроение.

… Герои встречаются на почте во время обеденного перерыва. Нелепая, закаленная в жизненных бурях тетка с душой молоденькой девушки написала письмо по объявлению. И пришла посмотреть, кто будет доставать ее письмо из абонентского ящика. Надела «все лучшее»: немыслимого оптимизма красную шерстяную кофту, желтую юбку и синюю шапочку с блестками…

Кыштым

п.Слюдорудник, Кыштым!

Уже в предстоящие выходные!

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА в Слюдоруднике!

Регистрируйся! Участие бесплатное!

1 февраля 2020 года, лыжный стадион СТЦ «Провинция»

СЛАВУРА-СПРИНТ

Командная эстафета, 2 участника, 6 этапов по 800-1000 метров, ход свободный

Александра Лебедева