Выплаты льготникам индексируются на 3% – что нового ждет россиян с февраля 2020 года

Ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза и Героям труда с 1 февраля в России будут проиндексированы на 3%, также увеличатся пособия на погребение, страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и другие выплаты.

Вырастет ставка в системе «Платон». Водители большегрузов с разрешенной массой больше 12 тонн будут платить за километр пути 2,20 рубля вместо прежних 2,04.

Работодателей обяжут при увольнении выдавать сотрудникам сведения о трудовой деятельности по установленной форме СТД-Р. Это связано с введением на территории страны электронных трудовых книжек. В этой форме содержится информация о длительности работы у данного работодателя. Фактически она является аналогом выписки из трудовой книжки.

С начала февраля вводятся в обращение электронные чеки. При осуществлении покупки с помощью торговых автоматов можно будет не забирать чек, а просто отсканировать специальный код. Это позволит сохранить право для жалоб или возврата.

В феврале в Бурятии и Забайкальском крае стартует второй этап программы «Дальневосточный гектар», который продлится до 1 августа. В течение полугода жители 11 дальневосточных регионов получат право бесплатно оформить земельный участок в этих регионах. Участники проекта на пять лет освобождаются от земельного налога.

В России в силу вступают поправки, которыми устанавливаются штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентам. Предусматриваются санкции за грубое нарушение порядка деятельности (свыше двух раз за год). Так, физлицам грозит штраф в размере 100 тыс. рублей или же административный арест на срок до 15 суток, должностным лицам – 200 тыс., а юрлиц ожидает штраф в размере 5 млн рублей.

29 февраля в России завершается третий этап амнистии капиталов, начавшийся еще 1 июня 2019 года. Закон о добровольном декларировании иностранных активов дает возможность гражданам сообщать о своих банковских счетах и вкладах, имуществе, долях участия в уставных капиталах отечественных и зарубежных компаний. Кроме того, документ позволяет информировать о контролируемых иностранных фирмах и счетах в банках, расположенных не на территории России. Амнистия капитала возможна только после фактической «репатриации» счетов и предприятий в РФ. Декларации необходимо предоставлять на бумажном носителе в налоговую службу.

https://dostup1.ru/society/Izmeneniya-v-zakonodatelstve-RF-s-1-fevralya-2020_123698.html