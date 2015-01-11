Ансамбль песни «Аюшка» отметил 30-летний юбилей

2 февраля во дворце культуры «Маяк» состоялся праздничный концерт образцового коллектива ансамбля песни «Аюшка».

На протяжении 30 лет этот коллектив и его руководители, хормейстеры Елена Петрухина и Елена Сибагатулина, концертмейстеры Александр Битько и Галина Марченко, балетмейстер Наталья Фомина радуют озерского зрителя своим творчеством.

Ансамбль «Аюшка» бережно сохраняет традиции русской песенной культуры, её глубину, открытость и духовную чистоту. В то же время его творчество пронизано чувством современности, связью времён и поколений. Каждое выступление «Аюшки» - не просто песни, а скорее музыкальные композиции на основе народной песни и народного танца. Поэтому воспитанники «Аюшки» с большой благодарностью говорят о балетмейстерах, в разные годы работавших в коллективе -Татьяне Иодловской, Борисе Меркулове, Наталье Кириенко.

Ансамбль – частый гость на торжественных мероприятиях в Челябинске, его выступления тепло принимали зрители Москвы, Пензы, Новоуральска, Сарова, Электростали и других городов. Коллектив является лауреатом Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Браво, дети!», отраслевых фестивалей-конкурсов «Весенний калейдоскоп», «Свет души» и многих других.

В юбилейной программе «Три сказки для «Аюшки» номера в исполнении артистов от 4 до 20 лет никого не оставили равнодушными.Поздравить с днём рождения «Аюшку» пришли давние друзья - хор Русской песни, хореографический коллектив «Купава», ансамбль народного танца «Зарево» и коллектив ведущих «Классики». Коллектив-юбиляр поздравил со сцены директор Культурно-досугового центра Виктор Кудревич.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41869/