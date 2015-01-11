В Челябинской области с ОРВИ госпитализировали 1 тыс. человек

За неделю в медицинские организации Челябинской области с ОРВИ, гриппом и пневмонией госпитализировано 1 087 человек, что выше уровня прошлой недели на 28,8% – по данным на 3 февраля, в больницах находится 1 263 человека, из них 807 детей.

По данным Минздрава региона, за пятую неделю уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 24,5%, в том числе среди детей в возрасте 7-14 лет – на 42%, взрослых – на 2%.

Более чем на 20% превышены эпидпороги в 22 территориях, в том числе более чем в два раза в Коркинском, Пластовском, Агаповском, Верхеуральском районах.

С начала сезона выявлен 201 случай гриппа. Положительных результатов на новую коронавирусную инфекцию не выявлено.+

В связи с эпидемической ситуацией с 5 февраля ограничительные мероприятия будут введены на всей территории Челябинской области. Главы администрации получат особые полномочия, каждая территория сможет самостоятельно решить вопрос о закрытии образовательных учреждений.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-s-ORVI-gospitalizirovali-1-tys-chelovek_123788.html