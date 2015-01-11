ОПГ торговцев «паленкой» в Кыштыме грозит до 18 лет на троих

В Кыштыме полиция завершила расследование дела по факту хранения и реализации нелегального алкоголя – на скамье подсудимых окажутся житель Екатеринбурга 1977 года рождения и двое озерчан 1991 и 1994 годов рождения.

Из материалов уголовного дела следует, что сообщники на территории Челябинской и Свердловской областей занимались приобретением и хранением с целью сбыта нелегального алкоголя. Обвиняемые сбывали потребителям спиртосодержащую продукцию с поддельными акцизными марками и этикетками различных, в том числе элитных, брендов.

«В марте 2019 года противоправная деятельность группы была пресечена. Было изъято 15 видов наименований и 1 590 литров немаркированного алкоголя – общая стоимость конфискованного составила 741,6 тыс. рублей. Исследования подтвердили, что изъятое спиртное опасно для жизни и здоровья населения. Правообладателю причинен ущерб на сумму около 560 тыс. рублей», – рассказали в полиции.

Было возбуждено дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции) и части 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака). В ходе расследования полицейские установили факты легализации денежных средств, полученных от реализации спиртосодержащей продукции (часть 1 статьи 174.1 УК РФ). Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. Суда они ждут под подпиской о невыезде. Наложен арест на два автомобиля, принадлежащих одному из обвиняемых.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

https://dostup1.ru/society/OPG-torgovtsev-palenkoy-v-Kyshtyme-grozit-do-18-let-na-troih_123780.html