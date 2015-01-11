Синоптики рассказали, сколько тепло продержится на Южном Урале

Потепление, которое на Урал принес мощный атлантический циклон, сменится похолоданием уже 6 февраля.

Наступление атлантического циклона на Уральский округ продолжится в начале недели. По прогнозам синоптиков, 4 и 5 февраля температурная аномалия по всему округу составит 12 и более градусов.

На юге Урала 4 февраля ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, ночью и утром на западе Челябинской области местами порывы ветра до 15-20 м/с. Днем ожидается от минус одного до плюс четырех градусов.

«В среду, 5 февраля, потепление на Урале продолжится. В середине недели температура около 0 ожидается на Южном и Среднем Урале, в Челябинской и Курганской областях, ветер 15-18 м/с. Уже в четверг, 6 февраля, на Урале после оттепели начнет подмораживать», – сообщили в Гидрометцентре России.+

По информации Челябинского Гидрометцентра, ночью 4 февраля на всей территории области прошел небольшой снег, местами до умеренного (0,1-2,0 мм).

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-skolko-teplo-proderzhitsya-na-Yuzhnom-Urale_123759.html