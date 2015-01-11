Южноуральцам рассказали, как быстро записать ребенка в школу

С 1 февраля 2020 года в школах Челябинской области начался прием заявлений в первые классы на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории, – к понедельнику заявления подали уже почти 10 тыс. родителей.

«Количество поданных заявлений по состоянию на 3 февраля составило 9 780. Это 20% от прогнозируемого числа первоклассников», – говорится в сообщении.

Сообщается, что почти 8 тыс. родителей зарегистрировали заявление самостоятельно через ГИС «Образование в Челябинской области» или через портал госуслуг. Чуть менее двух тысяч подали заявление, придя лично в образовательную организацию.

Напомним, чтобы подать заявление в электронном виде, родителю необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг. После подачи заявления система автоматически присваивает ему номер, также фиксируются дата и точное время подачи. Далее заявление автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники, а родители по номеру заявления могут отслеживать данные изменения.

После регистрации заявления родителям необходимо обратиться в конкретную общеобразовательную организацию для предоставления документов. Сроки обращения определяются каждой общеобразовательной организацией самостоятельно и размещаются на ее информационных стендах и официальном сайте.

По 30 июня включительно идет прием заявлений в первые классы на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории. С 1 июля по 5 сентября можно подавать заявление в школу вне зависимости от места проживания – на свободные места.

Состояние заявления можно проверить в специальном разделе на портале, посредством которого осуществлялась подача заявления.

Для удобства родителей Региональный центр оценки качества и информатизации образования (РЦОКИО) подготовил наглядную инструкцию электронной подачи заявлений на зачисление в 1-й класс.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-rasskazali-kak-bystro-zapisat-rebenka-v-shkolu_123751.html