Рождаемость в Челябинской области продолжает падать. В январе 2020-го года в регионе было зарегистрировано две тысячи 670 новорожденных детей, тогда как в первом месяце 2019-го года – две тысячи 972.

Смертность на Южном Урале по-прежнему превышает рождаемость. В январе нового года умерло три тысячи 984 человека, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года, когда за один месяц из жизни ушел четыре тысячи 361 южноуралец.

Не радует и семейная статистика. В январе текущего года в Челябинской области поженились всего 886 пар (в январе прошлого - тысяча 98), а развелись - тысяча 276 пар (в первом месяце 2019-го - тысяча 303).

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/rozhdaemost-v-chelyabinskoy-oblasti-prodolzhaet-padat