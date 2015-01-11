Ремонт на Дзержинского: в домах потеплеет в ближайшие часы

В ходе планового осмотра ММПКХ тепловых сетей на магистральной трубе (диаметром 500) был обнаружен свищ. Специалисты приняли решение его устранить, чтобы не допустить перерастания этой проблемы в более серьёзный инцидент.

5 февраля на улице Дзержинского работы по устранению свища на магистральной трубе завершены. Для ремонта теплосети отключили участок трубы, опорожнили его, заварили свищ. В нескольких домах на ул. Дзержинского и прилегающих улиц параметры теплового режима были понижены.

Ситуацию прокомментировал главный инженер ММПКХ Владимир Антипьев:

- На трубе образовался небольшой участок коррозии, появился свищ. Он тоже небольшого размера, и труба функционировала бы до конца зимы, но мы решили подстраховаться. Сегодня довольно теплый день, поэтому принято решение действовать быстро и устранить проблему в кратчайшие сроки. К 11 часам утра был выполнен практически весь объем работ. После 13 часов теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в домах восстановят в полном объеме. В ближайшие дни будет проведена теплоизоляция трубы и обратная засыпка участка.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41895/