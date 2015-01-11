В Кыштыме женщина погибла в ДТП на скользкой дороге

В Кыштыме сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии, в которой погибла женщина-водитель.

ДТП произошло 5 февраля в 7.45 на улице Карла Либкнехта. Тридацтидвухлетняя женщина-водитель «Лада Гранта» не выбрав безопасную скорость с учетом наледи, не справилась с управлением. Машину выбросило на встречную полосу, где «Лада» столкнулась с Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1966 года рождения.

Женщина скончалась в машине скорой помощи. Ее водительский стаж составлял 13 лет, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-zhenschina-pogibla-v-DTP-na-skolzkoy-doroge_123815.html