Экс-губернатор Дубровский обжаловал решение УФАС о мусорном сговоре

В Арбитражный суд Челябинской области поступили заявления правительства Челябинской области, ООО «Центр коммунального сервиса», а также бывшего губернатора Бориса Дубровского об оспаривании решения антимонопольной службы о мусорном сговоре.

«В заявлениях оспаривается решение комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области от 5 ноября 2019 года по делу о признании соглашения, заключенного между правительством, министерством экологии региона, ООО "Полигон ТБО", администрацией Челябинска, МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ЦКС", нарушением пункта 4 статьи 16 закона о защите конкуренции*», – рассказали в суде.

В настоящее время решается вопрос о возможности принятия указанных заявлений к производству арбитражного суда.

*пункт 4 статьи 16 закона «О защите конкуренции» предусматривает запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов МСУ, иных осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, ЦБ РФ, влекущие ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

https://dostup1.ru/society/Ex-gubernator-Dubrovskiy-obzhaloval-reshenie-UFAS-o-musornom-sgovore_123835.html