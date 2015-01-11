Начинается. На Южном Урале ожидается магнитная буря и резкое похолодание

Накануне на Южном Урале был последний день оттепели, уже к вечеру 6 февраля, температура резко упадет.

Синоптики сообщают, что в этот четверг будет переменная облачность, местами небольшой снег и ветер до 11 метров в секунду. С утра термометры покажут около -9 градусов, однако к полудню на 2-3 С.

К вечеру южный ветер сменится на западный и значительно похолодает. Ночью температура воздуха упадёт до -13 С, и в пятницу в регион вернутся нормальная зима.

По словам ученых из института имени Лебедева, 6 февраля метеозависимые люди ощутят на себе влияние магнитной бури, которая, впрочем, не будет слишком сильной.

В это день наши предки отмечали Аксиньин день, он считался серединой зимы. По облакам судили о погода на несколько месяцев вперед. Облака медленно плывут по небу – к хорошей погоде, быстро – весна наступит не скоро, а если небо ясное, то будет оттепель.

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