Карантин по ОРВИ и гриппу продлён до 15 февраля

Сегодня члены межведомственной комиссии заслушали и обсудили информацию главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу и главного врача ФГБУЗ Клинической больницы №71 ФМБА России о ситуации по ОРВИ и гриппу, приняли решение продлить карантин до 15 февраля включительно.

На это время приостанавливается образовательный процесс в общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования и Управлению культуры, а также в учреждениях среднего профессионального образования (1,2 курс)

Следует отметить, что на время карантина во всех учреждениях образования, культуры и спорта запрещено проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков.

В учреждениях дошкольного образования, на промышленных предприятиях, предприятиях торговли, общественного питания, рынках, аптечных учреждениях, в общественном транспорте, в организациях, оказывающих услуги населению, сохраняется противоэпидемический режим:

– использование медицинских масок;

– дезинфекция, проветривание и поддержание температурного режима в помещениях;

– своевременная изоляция больных.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41906/