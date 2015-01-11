Сегодня ровно год, как с нами нет Алексея Козедубова

Вновь и вновь возникает вопрос: почему так рано уходят самые добрые, самые чуткие, умные, цельные, умеющие сопереживать люди, настоящие Личности?

Все, кто знал Алексея, отзываются о нем лишь в превосходных степенях.

«Хороший человек, журналист, семьянин, защитник животных».

«Жизнерадостный надежный друг».

«…настоящий Друг, блестящий Ум, высочайшая Порядочность, глубокий Знаток экономики».

«Чувствовалось, что он очень добрый, отзывчивый, чуткий человек. Человек слова. Правдолюб».

«Всегда буду помнить светлого и веселого человека, нашего педагога по журналистике, чудесного повара, отзывчивого друга Алексея Львовича…»

«Человек, который не упустил свое время, искал, боролся, развивался, обучался сам и привлекал других».

Для меня Алексей останется в памяти как добрая душа, интеллектуал, умеющий объяснить, казалось бы, ранее недоступные вещи нормальным человеческим языком… Он помогал нашему отделу в подготовке различных проектов, всегда был готов подсказать, направить, обучить.

Помню, когда мы с ним ездили в приют для бездомных животных, с какой искренней радостью встречали его и девушки-волонтеры фонда «Преданное сердце», и живущие в приюте собаки. Алексей оказывал им помощь регулярно, привозил еду для питомцев, ремонтировал что-то, пристраивал собак новым хозяевам.

На сайте Озёрск.ru в авторском разделе до сих пор можно увидеть рецепты среднеазиатской кухни, которыми Алексей Львович делился с читателями http://ozersk.ru/authors/kozedubov/ . C какой любовью и тщательностью написаны эти рецепты, их читаешь с удовольствием! Спасибо сайту, что до сих пор сохранили авторский раздел Алексея.

Алексей Львович, нам всем очень вас не хватает.

Добрая, светлая и вечная память.

Наталья Колянова.